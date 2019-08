Foto de Trump com bebé que ficou órfão no tiroteio de El Paso gera polémica

Um Donald Trump sorridente e com o polegar para cima, a fazer um “fixe”, numa fotografia tirada junto a um bebé que ficou órfão no tiroteio do passado sábado, no Texas, está a gerar alguma polémica.

A criança, chamada Paul, ficou sem o pai e sem a mãe quando ambos o protegeram das balas, morrendo par ao salvar. O bebé acabou por ficar ferido apenas nos dedos e sobreviveu.

Na quarta-feira, Trump e Melania visitaram El Paso, palco de um de dois tiroteios que tiveram lugar em apenas 24 horas no passado fim-de-semana. No contexto dessa visita, a primeira-dama tirou uma fotografia com Paul ao colo, imagem que decidiu partilhar no Twitter.