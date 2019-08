Falha elétrica "apaga" semáforos e afeta comboios e aeroportos no Reino Unido

Aeroportos, ligações ferroviárias e semáforos de trânsito foram afetados na tarde desta sexta-feira por falhas de energia no Reino Unido, com particular incidência em Londres e no sudeste do país, tendo igualmente o País de Gales registado falhas.

A Western Power Distribution, rede de distribuição de eletricidade para o sudeste de Inglaterra, País de Gales e a zona de Midlands, comunicou, durante a tarde, que enfrentou um “problema grave na infraestrutura nacional de eletricidade", enquanto a UK Power Networks, por sua vez, explicou que a falha que registou se deveu a um problema na rede elétrica nacional, a National Grid Network, que fornece a eletricidade e gás no Reino Unido.

Entretanto, já ao final da tarde, a Western Power Distribution informou que a energia elétrica foi restabelecida em 90%, lamentando o transtorno causado aos clientes.

Os três grandes aeroportos de Londres, Heathrow, Gatwick e Luton, não terão sido afetados pelas falhas elétricas, ao contrário do de Newcastle, que de acordo com os relatos dos passageiros nas redes sociais esteve com a energia cortada durante 15 minutos.

Já no que às ligações ferroviárias diz respeito, a Network Rail informou que os comboios estiveram parados devido à falha de energia, mas garantiu, pouco tempos depois, que o sistema de sinalização já se encontra operacional.