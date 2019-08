Vítor Oliveira confirma negociações com Romário Baldé

Romário Baldé está próximo de ser reforço do Gil Vicente, garantiu o próprio treinador, Vítor Oliveira, em declarações em conferência de imprensa de antevisão ao primeiro jogo do campeonato.

"Ele ainda não pertence ao clube e não vai jogar, estão ainda em negociações, bem encaminhadas, faltam apenas questões burocráticas, mas temos um atleta muito motivado para jogar connosco", disse.

O extremo de 22 anos pode regressar à I Liga, depois de ter feito uma temporada no Tondela, por empréstimo do Benfica, em 2015/16. Voltou à equipa B das águias antes de se desvincular do clube e rumar ao Légia Gdansk. Na última época, fez 31 jogos pela Académica, por empréstimo, e deverá em definitivo pelo Gil.