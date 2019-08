Videoárbitro com linhas de fora de jogo em todos os jogos da I Liga

A utilização das linhas de fora de jogo vai ser implementada esta época em todos os jogos da I Liga, confirmou a Federação Portuguesa de Futebol e Liga de Clubes, esta sexta-feira, dia de arranque do campeonato.

As linhas utilizadas são as únicas certificadas pelo Conselho de Arbitragem e vão permitir uma análise rigorosa dos lances que se enquadrem no âmbito do protocolo do VAR: golos e penáltis.

Todos os 18 clubes da I Liga foram informados da introdução da nova tecnologia, e o Conselho de Arbitragem prestou presencialmente todos os esclarecimentos.

A empresa norte-americana "Sport Media Technology" é a entidade responsável pela prestação do serviço.