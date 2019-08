TAD confirma Académico de Viseu na II Liga

O Tribunal Arbitral do Desporto confirmou a presença do Académico de Viseu na II Liga, após o castigo da Federação Portuguesa de Futebol, que proibiu a participação do clube nas competições profissionais durante três anos, devido a falsas declarações sobre a inexistência de dívidas a jogadores em 2017/18.

De acordo com comunicado emitido pela Liga Portugal, esta terça-feira, o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) julgou a acusação "totalmente procedente, por provada", pelo que determinou aplicar ao clube viseense à "sanção de exclusão das competições profissionais em três épocas desportivas" e ao pagamento de uma multa de 4.463 euros.

O clube viseense recorreu ao TAD, que confirmou, esta sexta-feira, o adiamento na aplicação da sanção. Em comunicado, o Académico de Viseu confirmou a presença na II Liga, no dia de véspera do arranque da prova.

"Cumpre informar todos os sócios, adeptos e simpatizantes do Académico de Viseu que, por Acórdão proferido em 7 de agosto de 2019, o TAD deu razão à Académico de Viseu Futebol relativamente à não execução imediata da decisão da FPF, confirmando a sua manutenção competições profissionais na época de 2019/2020. A decisão da FPF, segundo o TAD, só é suscetível de aplicação após o seu trânsito em julgado", pode ler-se.

Em causa está a declaração de não dívida apresentada na candidatura ao licenciamento para a época 2018/19, devido a alegados atrasos no pagamento a três futebolistas, dois dos quais dizem ter acordado verbalmente esta situação e um outro que assegura ter recebido em numerário.