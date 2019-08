São cinco equipas para cinco lugares. A dúvida está na ordem

Nuno Presume aponta para uma luta a três pelo título de campeão. O comentador de futebol da Renascença acredita que Sérgio Conceição pode voltar a surpreender pela capacidade de renovar, que o Sporting vale pela estabilidade no plantel e que o Benfica parte em vantagem.

"Eu acho que o Benfica, por ter sido campeão, mantendo a estrutura, tendo só de afinar algumas rotinas e integrar os poucos que chegaram à equipa, parte obviamente em vantagem", sustenta Nuno Presume, em declarações a Bola Branca.

Presume vê o FC Porto "com um conceito diferente de criação da equipa daquilo que fez há duas épocas", quando Sérgio Conceição teve de "recuperar jogadores" proscritos ou regressados de empréstimo.

Esta temporada, não é esse o caso: "O FC Porto viu-se com alguma dificuldade para formar o plantel, mas num ultimo terço do período preparatório, soube trazer para a equipa muita gente de qualidade e vejo que tem um plantel de qualidade e experiente. Resta saber qual é o paradigma do clube: se aposta definitivamente nos jovens ou se irá manter este lado que é o mais importante, é ter de vencer o campeonato."

Nuno Presume acredita que o Sporting "também irá entrar na luta pelo título" e que "tem tudo para fazer melhor no campeonato que na temporada anterior".

"Tem um plantel construído da temporada anterior, ecceção feita a Gudelj, um jogador de grande qualidade, que teve de sair, mas reforçou-se com aqueles que entendeu reforçar-se, dentro da disponibilidade financeira. Teve tempo para escolher bem. Não começou bem a pré-época, vamos ver como irá estar no campeonato", projeta o treinador.

Os dois europeus para os últimos lugares do "top-5"



Os três grandes para os três primeiros lugares é o prognostico de Nuno Presume. A luta pelo quarto lugar fica reservada para o Sporting de Braga e para o Vitória de Guimarães, que está a deixar água na boca com o futebol apresentado por Ivo Vieira.



"Devo dizer que o Vitória está a surpreender-me neste início de época. Muita gente vinda da equipa B e, inclusive, da equipa de sub-23. Vejo é a equipa com poucas alternativas, embora haja tempo ainda para recrutar gente com qualidade", ressalva Nuno Presume.

O comentador da Renascença acredita que, se Ivo Vieira fizer "uma época no Vitória semelhante à que fez no ano passado no Moreirense, certamente será um treinador 'mais' no futuro imediato do futebol português ou numa eventual transferência para um clube estrangeiro", porque "a equipa tem uma ideia de jogo muito bem definida e a equipa está a jogar muito bem".

Quanto ao Braga, Presume vê "uma transformação enorme nas questões relacionadas com a ideia de jogo", devido à saída de Abel Ferreira do comando técnico e consequente entrada de Sá Pinto. O novo treinador dos arsenalistas "deverá aproveitar o que Abel deixou de bom, que foi muito".

"O Braga é, até pelo orçamento, o quarto do futebol nacional. Tem um orçamento que acredito que duplique o do Vitória de Guimarães, que em condições ditas normais é o quinto do futebol nacional, querendo chegar a atingir o quarto, mas estou muito curioso com o Sporting de Braga. Para já, começou muito bem. Estas duas equipas têm condições para ser quarto e quinto classificados da Liga nacional", completa.