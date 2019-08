Rio Ave – Guimarães adiado

O jogo entre Rio Ave e Vitória de Guimarães vai ser adiado devido a problemas na bancada nascente do Estádio dos Arcos. A partida estava marcada para domingo, às 20h30.

A decisão saiu depois de várias reuniões entre responsáveis do Rio Ave, do V. Guimarães, da Liga Portugal e da entidade independente que fez vistoria à bancada.

Não há ainda nova data para a realização da partida.

Leia o comunicado da Liga:

A Liga Portugal, no âmbito da preparação da época 2019/2020, realizou vistoria técnica ao Estádio do Rio Ave FC, tendo solicitado a obtenção de um parecer das condições estruturais da bancada nascente do recinto.

A Rio Ave Futebol Clube, Futebol SDUQ, atenta e veladora das suas responsabilidades, solicitou ao Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP) uma avaliação estrutural à bancada nascente do Estádio do Rio Ave FC, construído em 1984.

Conhecido o relatório do ISEP esta quinta-feira, 8 de Agosto, verificou-se que a estrutura da bancada nascente levanta algumas dúvidas quanto à sua deterioração, sendo necessária uma melhor avaliação técnica complementar que identifique o tipo de intervenção a executar.

Após reunião entre os intervenientes na organização do jogo da 1ª jornada da Liga NOS (Rio Ave Futebol Clube – Futebol, SDUQ, Vitória Sport Clube – Futebol, SAD, Liga Portugal e Polícia de Segurança Pública), realizada esta sexta-feira, 9 de Agosto, foi decidido o adiamento do respectivo encontro para dia 8 de Setembro de 2019, no Estádio do Rio Ave FC.

Informações adicionais relativamente à bilhética do jogo, anteriormente marcado para este domingo, serão entretanto comunicadas pelos respectivos meios de ambas as sociedades desportivas.

{em atualização]