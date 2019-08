Justiças à parte, Vítor Oliveira quer uma vitória contra o FC Porto

Vítor Oliveira, treinador do Gil Vicente, quer vencer o FC Porto, no arranque do campeonato, para mostrar o valor da equipa criada de raiz, após o salto diretamente do Campeonato de Portugal. Em conferência de imprensa, o experiente técnico quer os três pontos, quer seja um resultado merecido, ou não.

"Não quero um resultado justo, quero ganhar. O futebol nem sempre é justo ou merecido. Não queremos vitórias morais, queremos pontos e vitórias. O FC Porto manteve o treinador, a estrutura, e será uma equipa muito forte em termos físicos, muito competitivo, com um futebol avassalador", começou por dizer.

O técnico gilista considera que FC Porto e Benfica são "os dois candidatos que partem com ligeira vantagem", retirando o Sporting do lote. Vítor Oliveira acredita que o "novo Gil" vai criar dificuldades.

"Eles terão dificuldades, é um novo Gil Vicente que vai entrar fortemente motivado, mas eles são favoritos, claro. Não vamos fazer grandes alterações, vamos jogar da mesma forma, não é só por ser contra o Porto que vamos mudar a forma de jogar", explica.

O clube conta com 23 novos jogadores, uma situação que exige tempo de adaptação às novas ideias, explica Vítor Oliveira.

"Somos uma equipa em crescimento, como todas nesta fase, mas fomos obrigados a um crescimento muito mais rápido. O tempo tem sido pouco para juntar mentalidades, línguas e personalidades. São 23 novos jogadores, uma situação inédita. É preciso tempo, trabalho", diz.

Relvado pronto para ser estreado

O Estádio Municipal de Barcelos está pronto para receber a partida, depois da colocação de um novo relvado, ainda por estrear. O Gil Vicente ainda não treinou no novo tapete.

"Gostaríamos de lá ter treinador, há jogadores do FC Porto que já lá jogaram e nós não. Mas não nos preocupa, porque foi uma situação para melhorar as condições do clube e dos atletas", diz.

O Gil Vicente-FC Porto arranca no sábado, às 19h00, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.