Filó entrega favoritismo ao Benfica, mas deixa alerta: "Queremos mostrar valor"

Filó, novo treinador do Paços de Ferreira, admite a grande dificuldade de jogar no Estádio da Luz, contra o Benfica, na primeira jornada do campeonato. Em conferência de imprensa, o técnico estreante no primeiro escalão entrega o favoritismo às águias.

"É uma equipa poderosa, muito motivada, já vai com um trabalho do treinador há algum tempo. Ainda estamos a construir a nossa equipa, com uma estrutura que se mantém, mas ainda queremos acrescentar qualidade. É um adversário duríssimo, em sua casa, mas foi para isso que quisemos subir de divisão. Queremos mostrar valor", começou por dizer.

Apesar de admitir o favoritismo do Benfica, Filó quer que a sua equipa mostre valor, na partida de regresso à I Liga: "Queremos provar que merecemos estar na I Liga. Quero uma equipa equilibrada, que saiba ler os momentos do jogo, e atrevida, para colocar o adversário em dificuldades.

O técnico de 47 anos explica que os jogadores ainda se estão a conhecer, e pede tempo para a adaptação do novo plantel.

"É normal que precisem de algum tempo, temos dois ou três jogadores que chegaram há poucos dias. Há jogadores que nem sequer sabem os nomes uns dos outros. É preciso algum tempo, pedimos paciência aos adeptos. Prometemos apresentar um onze competitivo, ambicioso, que dignifique a camisola, que traga um certo orgulho aos pacenses da equipa que se apresenta dentro do campo", diz.

Erros mais caros na I Liga

Depois de mais de 100 jogos na II Liga, Filó prepara a estreia no principal escalão, depois de uma temporada de grande destaque no Sporting da Covilhã. O técnico garante que a exigência será superior.

"Os possíveis erros na defesa pagam-se mais caro, porque os avançados são mais capazes, mais eficazes. No ataque, também não teremos tantas oportunidades, é preciso eficácia", explica.

O Benfica recebe o Paços de Ferreira, no sábado, às 21h30, no Estádio da Luz, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.