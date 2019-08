Bruno Fernandes vence a lotaria

Os desportivos desta sexta-feira focam-se na indecisão quanto ao futuro de Bruno Fernandes no Sporting e nas vitórias de Braga e Vitória de Guimarães na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa.

O "Record" puxa o capitão do Sporting para manchete. "Fortuna para Bruno", que passará a receber cinco milhões de euros por ano se ficar em Alvalade. Leões vão aguardar pelo desfecho do mercado para apresentar proposta de renovação. Inglaterra já está fora de hipótese. "O Jogo" conta que Bruno forçou a saída até ao fim, tendo batido à porta de Varandas e Viana para que aceitassem os 60 milhões mais 10 em objetivos da "última investida" do Tottenham, como lhe chama "A Bola".

O jornal "A Bola" faz capa com Braga e Vitória: "Minho em alta." Conquistadores (0-3 ao Ventspils) e guerreiros (2-4 ao Brondby) brilham e estão à beira do "play off" da Liga Europa. "'Play off' na mira", titula "O Jogo", enaltecendo as "demonstrações de força" das duas equipas-

O FC Porto inscreveu Iker Casillas na Liga. Pinto da Costa espera "não ter outro treinador", além de Sérgio Conceição, enquanto for presidente portista. "Marega fica com novo contrato", avança "A Bola".

Quanto ao Benfica, Ebuehi está de saída, o que abre espaço para Tomás Tavares, segundo "A Bola". Chris Willock foi emprestado ao West Bromwich Albion. Rui Costa admite mais entradas e saídas do plantel.

Destaque, ainda, para a Volta a Portugal, que tem novo líder. Jóni Brandão tirou a camisola amarela a Gustavo Veloso.