O Dinamo de Moscovo anunciou a contratação de Maximilian Philipp, proveniente do Borussia Dortmund.

O avançado de 25 anos assinou contrato de quatro temporadas com o clube russo.

Philipp chegou ao Dortmund em 2017, depois de três temporadas no Friburgo. Na última época, fez apenas dois golos em 23 jogos, e perdeu espaço com as contratações de Brandt e Thorgan Hazard.