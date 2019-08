Gundogan renova com o Manchester City por mais quatro temporadas

O Manchester City anunciou a renovação de contrato com o médio Ilkay Gundogan, por mais quatro temporadas, válido agora até 2020.

O internacional alemão de 28 anos tinha apenas mais um ano de contrato com os "citizens". Gundogan está no clube desde 2016, tendo somado 115 jogos pelo emblema.

Em declarações reproduzidas no site do clube, Gundogan mostrou-se extremamente satisfeito por prolongar a estadia no clube.

"Estou muito feliz por assinar um novo contrato. Gostei muito dos últimos três anos e sinto-me em casa desde o primeiro dia. É im privilégio fazer parte desta equipa, deste estilo de jogo, e vencer troféus. Estou ansioso pelo que ainda podemos conquistar nos próximos três anos", disse.