Feirense empresta Flávio Ramos ao Gençlerbirligi

O Feirense anunciou a transferência de Flávio Ramos para o Gençlerbirligi, do futebol turco.

O defesa-central de 25 anos vai jogar no campeonato turco por emrpéstimo, sendo que o clube reserva uma opção de compra.

Numa breve nota no site oficial, o Feirense desejou "as maiores felicidades profissionais e pessoais" a Flávio Ramos, que somou 68 jogos em três temporadas no clube fogaceiro.

No Gençlerbirligi, será colega de equipa do português Daniel Candeias, também ele reforço de verão.