David Silva é o novo capitão do Manchester City, confirmou Pep Guardiola em conferência de imprensa, na véspera do arranque de mais uma temporada da Premier League.

O médio de 33 anos sucede a Vincent Kompany, que deixou o clube e assinou pelo Anderlecht.

"O David vai ser o nosso capitão. Fernandinho e De Bruyne serão os seguintes na hierarquia. Ele conhece bem o clube, a liga, e tem um enorme respeito de todos", disse.

O internacional espanhol não será capitão por mais do que uma temporada, depois de já ter anunciado que deixará o clube no final da temporada, no final de contrato.