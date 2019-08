Aduriz termina carreira no final da temporada

Aritz Aduriz anunciou, esta sexta-feira, que terminará a carreira no final da temporada.

O experiente ponta-de-lança de 38 anos é referência do Athletic Bilbau, com 171 golos marcos em 390 jogos disputados. Na última temporada, Aduriz apenas apontou seis golos, inferior às quatro temporadas anteriores a marcar mais de 20 golos.

No total, Aduriz fez 11 temporadas no clube basco. Para além do Athletic, Aduriz representou ainda o Valladolid, Mallorca e Valência.

O avançado foi ainda internacional pela seleção espanhola em 13 ocasiões, marcando presença no Europeu 2016.