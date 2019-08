​Agências de Viagens aplaudem serviços mínimos e pedem que sejam “padrão” futuro

Cidadao

09 ago, 2019 Lisboa 16:56

Vamos lá a ter calma! Primordial para o País são todos os sectores desde o Turismo até aos Transportes, Saúde, Segurança, Educação, Energia, etc. Nesta greve, o governo moveu-se nos limites da Lei e ainda resta saber se o fez com legalidade ou não - a providência cautelar pode ter sido rejeitada, mas o Tribunal ainda tem de julgar a causa principal e pode dar ganho de causa aos motoristas. E mesmo que não dê, uma vez esgotadas as instâncias nacionais, aí sim, podem recorrer a Tribunais da UE. Não vai servir de muito, mas é um precedente para inviabilizar futuros serviços mínimos deste calibre. A tornar esta situação de excepção um padrão a seguir, então mais vale remover o Direito à greve do código de trabalho pois aí só serão "permitidas" as greves de 1 dia da CGTP que duram o tempo necessário para o partido aparecer na TV e fazer o seu comiciozinho, que nada ou quase nada tem a ver com defender os trabalhadores. É nessas situações de "nada tenho a perder", que nascem os radicalismos e os verdadeiros problemas.