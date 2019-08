Bruno Lage não quer repetir a última época. "Dar de avanço a pensar que depois recuperamos é errado"

Bruno Lage não quer repetir a façanha da temporada passada, em que recuperou uma desvantagem de sete pontos para o FC Porto e foi campeão. Esta época, o treinador do Benfica quer colocar-se de vantagem logo desde o início, para não ter de correr atrás do prejuízo.

"Temos de ter uma entrada forte, porque se sentimos que podemos dar de avanço, que depois ainda vamos recuperar, como fizemos no ano passado, é um pensamento errado. Temos de entrar convictos e determinados em cada jogo, como fizemos na Supertaça", sublinhou o técnico encarnado, esta sexta-feira, em conferência de imprensa.

O desejado arranque forte pode começar no jogo da primeira jornada, na receção ao Paços de Ferreira. Bruno Lage está preparado para defrontar uns castores ambiciosos: "Quem não quer vencer o campeão?"

Frente ao Paços, o objetivo é, naturalmente, vencer, mas também reaproximar o Benfica da "imagem e do jogo coletivo da época passada". Tendo a equipa pacense um treinador novo e um plantel reestruturado, Lage não teve muito por onde estudar. Ainda assim, antevê "uma equipa com a qualidade que caracteriza o trabalho" de Filipe Rocha.

Lage confirmou que André Almeida não vai jogar, porque "são 10 semanas sem treinar e precisa de treinar". Por outro lado, não abriu o jogo sobre quem irá substituir Gabriel, que é baixa devido a lesão.

Sim à euforia, mas com cautela



Quanto à euforia verificada entre os adeptos, o treinador do Benfica compreendeu, visto que a equipa alcançou todos os objetivos definidos para a pré-época e ainda goleou o Sporting (5-0) na Supertaça.

"É normal as pessoas ficarem motivadas pelo que temos vindo a fazer. Fizemos o que pretendíamos, uma entrada forte na época. O primeiro objetivo foi conquistado. Mas a entrada no campeonato ainda não aconteceu e é com essa determinação que vamos encarar o jogo de amanhã [sábado]", frisou o timoneiro encarnado.

A equipa de Bruno Lage arranca a defesa do título no sábado, às 21h30, no Estádio da Luz. O Benfica-Paços de Ferreira terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.