Bruno Lage analisa os rivais. Um "jogador extraordinário" e um "excelente treinador"

Bruno Lage foi desafiado a analisar os rivais e não se escondeu. Na ótica do treinador do Benfica, o Sporting fica mais forte com Bruno Fernandes e o Sérgio Conceição vai construir um FC Porto que impõe respeito.

"Eu acho que o Bruno [Fernandes] é um jogador extraordinário. Ficando, é lógico que o Sporting fica mais forte. Sobre o Porto, tem um excelente treinador", afirmou Bruno Lage, esta sexta-feira, em conferência de imprensa, antes de recordar o currículo de Sérgio Conceição no Dragão:

"É o treinador que há dois anos foi campeão nacional, no ano passado foi só à final da Taça da Liga e à final da Taça de Portugal, perdeu o campeonato apenas por dois pontos e fez uma campanha extraordinária na Liga dos Campeões. Ele, mais que ninguém, vai construir uma equipa muito competitiva e nós temos de estar preparados para isso."

A análise do invisível, por Bruno Lage



Bruno Lage fez, igualmente, um estudo à própria equipa. Em vez de olhar para o que está à vista, preferiu fazer "aquela análise que ninguém vê".

"Vi um Vlachodimos a marcar presença. Queremos um guarda-redes porque queremos um jogador para cada posição, mas ele marcou presença e disse: 'estou aqui'. Vi um Gabriel a vencer por 5-0 e a continuar a disputar cada lance como se fosse o último e, com o resultado feito, a lesionar-se. Vi Seferovic e Raúl [de Tomás]: zero golos, mas ninguém correu como eles. A nossa forma de jogar depende muito da forma como os nossos avançados correm", assinalou o técnico encarnado.

Lage acredita que André Almeida "merecia estar na Supertaça, mas não conseguiu porque treinou e jogou lesionado durante um mês, em prol da equipa".

"Fejsa e samaris: 30 anos e muitos títulos, cada um, e a treinar de forma tranquila e com motivação enorme, a ajudar o jovem Florentino a estar tranquilo. O Adel [Taarabt], que não fui eu a dar oportunidade, foi o Benfica e os colegas. E por cada cinco minutos que lhe damos, ele more lá dentro pela equipa", enalteceu.

O treinador do Benfica revelou que Zivkovic tiveram de treinar a lateral-esquerdo, face à passagem temporária de Nuno Tavares para a direita, por forma a suprir a ausência de André Almeida e Ebuehi.

"É difícil, mas eles estiveram lá para ajudar a equipa. Viram o abraço que eu dei ao Bruno Fernandes, mas eu vi o abraço que o Pizzi deu ao Chiquinho. Pizzi, [que fez] dois golos uma assistência, quando terminou o jogo foi dar um abraço ao Chiquinho, que o substituiu. Por último, o capitão Jardel funciona como sargento. Tropa sempre alinhada e é só olhar para o sorriso dele a levantar o troféu", destacou.

Lage salientou, então, que mais que grandes jogadores, tem "grandes homens" na sua equipa e que é isso que quer: "Temos de ser uma grande equipa, toda a gente tem de perceber que está aqui para ajudar e que cada um tem de ter um jogador na posição para o ajudar a ser competitivo e competente."

Bruno Lage fazia a antevisão do Benfica-Paços de Ferreira, jogo da primeira jornada do campeonato, que terá início às 21h30 de sábado, no Estádio da Luz. Encontro com relato em direto na Renacença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.