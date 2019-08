Nuno é motorista e não faz greve. “Toda a gente sabe que ganhamos mais do que o sindicato diz”

09 ago, 2019 - 07:01 • Sofia Moreira

A greve dos motoristas tem data marcada para 12 de agosto. A situação parece alarmante, mas Nuno Andrade diz não ter razões para se juntar à paralisação. O camionista internacional com 12 anos de estrada vê a situação com outros olhos. Diz que o exagero pessimista dos sindicatos não corresponde à realidade, mas não nega as dificuldades da profissão. França e Itália são os destinos que Nuno mais visita ao volante da sua segunda casa. As viagens e o salário são as motivações, mas admite não ser fácil lidar com as saudades de casa.