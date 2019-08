​Faça chuva ou faça sol, estão a chegar os banhos de São Romão

Afinal, a tradição ainda é como era e a comprová-lo a festa de São Romão que, entre 9 e 11 de agosto, retrocede no tempo para recriar os tradicionais banhos de São Romão, na Costa de Santo André, no concelho de Santiago do Cacém.

Era assim todos os anos, até meados do século passado, as gentes do campo, no final dos trabalhos agrícolas, desciam à Costa de Santo André.

“Era o único dia do ano em que as populações do concelho vinham à praia numa autêntica romaria, num cortejo que era feito, desde a zona mais interior do concelho, até à praia de Santo André”, revela David Gorgulho, presidente da Junta de Freguesia de Santo André, promotora do evento.

“Com as suas vestes antigas, com o seu farnel que era preparado durante a noite. Aliás, as mulheres não dormiam nessa noite para preparar os comes e bebes para a festa de São Romão, e que depois eram partilhados, à chegada à praia, com amigos e familiares, e sempre num clima de comunhão muito próprio destas gentes do interior, com uma vida toda ela ligada ao campo e à agricultura”, conta o presidente.

Uma verdadeira celebração que, quando o calor apertava, levava os convivas ao mar para se refrescarem. Conta a história que a folia era tanta, que os rapazes aproveitavam para cortejar moças. Um dia totalmente diferente da vida rude do dia-a-dia passado no campo, onde com pouco se fazia muito.

Para recriar esta tradição e este espirito de entreajuda e confraternização, a junta de freguesia de Santo André desenhou um programa que contempla várias iniciativas, tendo como ponto alto a recriação dos tradicionais banhos de São Romão, a cargo dos Ranchos Folclóricos “Ninho de Uma Aldeia” de São Bartolomeu da Serra e Grupo de Dança Típica da Queimada, de Melides.

“Vamos ter cerca de 30 a 40 pessoas dos ranchos folclóricos a participar, e quase 30 pessoas do grupo de trajes e tradições da Lagoa de Santo André. Presumo que tenhamos cerca de seis dezenas no cortejo, que deverá ser maior que das edições anteriores”, assegura David Gorgulho.

A festa abre esta sexta-feira, dia 9, na tenda Multiusos, instalada na Costa de Santo André e o programa inclui música alentejana, cavaquinhos, folclore e refeições partilhadas. No fim de semana, sai o cortejo etnográfico e é feita a recriação dos banhos de São Romão, às 11 horas, quer no sábado, quer no domingo. A iniciativa, que termina no dia 11, conta, ainda, uma exposição e venda de artesanato e produtos da região.