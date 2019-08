Tal como Varandas, Renan está aborrecido, mas não preocupado com o momento do Sporting

Renan Ribeiro partilha da opinião do presidente do Sporting, Frederico Varandas. O momento da equipa não é de preocupação, mas sim de aborrecimento pela derrota pesada no primeiro jogo oficial da época.

"Foi furo. Ninguém quer perder da forma como foi. Mas estamos aqui e sabemos que só com trabalho conseguimos superar isto. O campeonato vai começar e estamos prontos", afirmou o guarda-redes, esta quinta-feira, em declarações aos jornalistas, à margem do treino do Sporting.

O guarda-redes brasileiro não escondeu, contudo, o desconforto sentido no plantel do Sporting, na sequência da goleada sofrida na Supertaça, diante do Benfica:

"Todos nós estamos chateados. Ninguém está contente com a situação. Cabe-nos unirmo-nos. Precisamos dos adeptos. É assim que vamos superar este momento."

Os leões entram em ação no campeonato no domingo, às 18h30, no Estádio dos Barreiros. O Marítimo-Sporting terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.