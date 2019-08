Renan vira costas quando questionado sobre Bruno Fernandes

O guarda-redes do Sporting, Renan Ribeiro, virou costas aos jornalistas, esta quinta-feira, quando questionado sobre o "vai, não vai" da situação de Bruno Fernandes, que pode estar de saída do clube leonino.

Renan falou aos jornalistas, esta quinta-feira, à margem do treino do Sporting. Respondeu a algumas perguntas, no entanto, quando questionado sobre o impasse no futuro de Bruno Fernandes, ainda hesitou, mas acabou por virar costas sem deixar que a pergunta acabasse de ser feita.



Bruno Fernandes já expressou o desejo de jogar na Premier League e tem propostas de clubes ingleses, no entanto, o Sporting tem-se mantido intransigente quando aos valores pedidos e o médio pode acabar por ficar mesmo em Alvalade.