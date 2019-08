Mercado fechado. Bruno Fernandes não vai jogar em Inglaterra

Bruno Fernandes não vai jogar na Premier League, depois do mercado em Inglaterra ter fechado, esta quinta-feira, às 17h00.

Os clubes ingleses podiam ainda inscrever jogadores até às 19h00, caso informassem a liga que estavam a finalizar negócios. A Premier League anunciou que existiam ainda seis clubes a negociar transferências, nenhum deles por Bruno Fernandes.

O capitão do Sporting teve propostas do Tottenham e Manchester United, sendo que nenhuma delas terá chegado aos 70 milhões de euros que a SAD do Sporting exigia, de forma instransigente, para permitir a saída.

Bruno Fernandes já admitiu, em diversas ocasiões, que quer jogar na Premier League, algo que não acontecerá, pelo menos, até janeiro.

Excluída a possibilidade do Tottenham e Manchester United, Bruno Fernandes pode ainda deixar o Sporting neste defeso, com outros mercados abertos até ao final do mês, à semelhança do português. Mónaco e Real Madrid são outros dois clubes que poderão estar interessados no médio.

Aos 24 anos, Bruno Fernandes terminou a última temporada com 32 golos e 18 assistências em 53 jogos disputados em várias competições.