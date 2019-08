GNR reforça segurança da Academia durante o treino do Sporting

O Sporting regressou aos trabalhos, esta quinta-feira, com reforço do dispositivo de segurança em torno da Academia de Alcochete, como medida de prevenção, após os 5-0 sofridos com o Benfica, na Supertaça.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) colocou uma carrinha e um carro à porta da Academia, de acordo com o jornal "O Jogo". A medida ter-se-á devido ao facto de ter sido anunciado que a sessão de treinos da equipa do Sporting seria parcialmente aberta à comunicação social.

Perduram na memória as ocorrências do dia 15 de maio de 2018, quando cerca de 40 indivíduos encapuzados, alegadamente afetos ao Sporting, invadiram a Academia do clube e agrediram jogadores e equipa técnica.