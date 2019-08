Bruno Fernandes treina no último dia de mercado da Premier League

Bruno Fernandes não faltou ao treino do Sporting desta quinta-feira, que contou com Valentin Rosier sem limitações.

O médio português, que está numa espécie de limbo quanto ao seu futuro - a saída para a Premier League parece estar quase posta de lado, visto que o mercado inglês fecha esta quinta-feira -, integrou a sessão com o restante plantel leonino.

Rosier treinou integrado e sem limitações pela primeira vez desde que chegou ao Sporting. O lateral-direito francês reforçou o Sporting já lesionado, com uma fratura do quinto metatarso do pé direito.

Houve outra novidade no treino: Gelson Dala, que não participou na pré-época, nem foi apresentado aos sócios, no Troféu Cinco Violinos, após regressar da participação na CAN, ao serviço de Angola.

No boletim clínico, continuam a constar os nomes de Battaglia, Ristovski e Jovane, por lesão. No treino, estiveram 28 jogadores, incluindo os jovens da formação Anthony, Eduardo Quaresma e Daniel Bragança.

Matheus Pereira, que terá viajado, na quarta-feira à noite, para assinar pelo West Bromwich Albion, segundo "O Jogo", já não participou no treino desta quinta-feira.