Uribe em estreia no arranque da preparação para o Gil Vicente

O FC Porto voltou aos treinos, esta tarde de quinta-feira, apenas horas após o regresso de Krasnodar, onde os dragões venceram por 1-0, na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Mateus Uribe foi a grande novidade no início da preparação para a partida contra o Gil Vicente. O médio-centro foi anunciado como reforço na segunda-feira, e ainda não tinha trabalhado com Sérgio Conceição, dado que a equipa viajou no mesmo dia para a Rússia.

Diogo Costa e Loum treinaram condicionados e são os únicos nomes no boletim clínico.

Os dragões voltam aos treinos na sexta-feira, às 16h00. Às 18h00, Sérgio Conceição fará a antevisão da partida em Barcelos às 18h00, também no Olival.

O Gil Vicente-FC Porto está marcado para sábado, às 19h00, jogo com relato em direito na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.