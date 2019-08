Pinto da Costa gostou do que viu em Krasnodar

O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, gostou da vitória (0-1) do FC Porto em Krasnodar, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

"Gostei do jogo e gostei de ganhar", declarou o líder portista, em declarações aos jornalistas, à margem da partida da sétima etapa da Volta a Portugal em bicicleta, em Bragança.

Os dragões venceram o jogo com um golo de Sérgio Oliveira, aos 89 minutos, de livre direto. Resultado que deixou a equipa de Sérgio Conceição com pé e meio no "play off" da Liga dos Campeões.

Ainda assim, ainda há uma segunda mão para jogar. O FC Porto-Krasnodar, marcado para as 20h00 da próxima terça-feira, no Estádio do Dragão, terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.