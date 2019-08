"Marchesín deu confiança e tranquilidade à defesa do FC Porto"

Jorge Amaral gostou da exibição prometedora na estreia de Agustín Marchesín como guarda-redes do FC Porto, na vitória (0-1) sobre o Krasnodar, na Rússia, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo guarda-redes do FC Porto afirma que Marchesín "deu confiança e tranquilidade" à equipa de Sérgio Conceição, com "uma defesa fantástica" na melhor ocasião de golo da equipa russa a ser a cereja no topo do bolo.

"Não podia ter acontecido melhor. Hoje quando os jogadores estão rodados e já têm uma experiência tão grande, o futebol só tem uma linguagem. É muito mais fácil quando os jogadores já têm este quilate. É um guarda-redes de seleção argentina, não de um cantinho qualquer do mundo que venha à descoberta de algo novo. É um guarda-redes muito experiente, com muito jogo, o que torna tudo mais fácil", sustenta.

Amaral entende que ainda é cedo "para tirar todas as possíveis duvidas" da qualidade de Marchesín, mas antevê que o internacional argentino possa fazer "coisas muito bonitas" ao serviço dos dragões.



Quanto à eliminatória da Liga dos Campeões, Jorge Amaral vê um FC Porto "mais forte" do que o Krasnodar, mas adverte que o apuramento "ainda não está" garantido.