Atenção Porto, Viana do Castelo e Braga: vem aí mau tempo

Os distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga estão esta quinta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva persistente e forte que poderá ser acompanhada de rajadas de vento e descargas elétricas, anunciou o IPMA.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso de mau tempo, válido desde as 20h05, vigora naqueles três distritos até às 03h00 de sexta-feira.

O IPMA também decretou hoje, à mesma hora, o aviso amarelo para as costas norte e sul da Madeira e a ilha do Porto Santo, mas devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima. O aviso de tempo quente no arquipélago é válido até às 21h00 de quarta-feira.

O aviso amarelo, o terceiro de uma escala de quatro, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.