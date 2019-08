Forte sismo faz pelo menos 23 feridos no sul da Turquia

Um sismo de 5.7 graus de magnitude na escala de Richter abalou esta quinta-feira a cidade de Denizli, no sul da Turquia, informaram as autoridades do país.

Inicialmente, o autarca de Denizli avançou que não havia registo de feridos ou danos em infraestruturas.

"Não há informações negativas no centro de Denizli até agora", referiu Osman Zolan em entrevista à CNN turca. "Não há registo de feridos até ver. As nossas equipas já estão a trabalhar para apurar os estragos."