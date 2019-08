Explosão em base militar na Rússia faz dois mortos e gera pico de radioatividade

Pelo menos duas pessoas morreram e os níveis de radiação dispararam na sequência da explosão de um motor durante testes militares no norte da Rússia esta quinta-feira, naquele que é o segundo incidente mortífero a ter lugar no centro militar da região de Arkhangelsk no espaço de uma semana.

Logo após a explosão, fontes municipais disseram à agência Tass que houve um pico súbito de radioatividade perto da cidade de Severodvinsk, isto pouco depois de o Ministério da Defesa ter garantido que "nenhuma substância perigosa foi libertada para a atmosfera" e que os níveis de radiação estavam normais.

A explosão teve lugar numa zona de testes militares na base, à hora em que uma equipa de especialistas estava a trabalhar num motor de injeção líquida para caças. Para além dos dois mortos, ambos civis, há ainda a registar pelo menos quatro feridos, entre eles cientistas militares e engenheiros civis.

Na sequência do acidente, a Rússia decidiu encerrar uma área do Mar Branco ao tráfego marítimo, uma medida que é para vigorar durante um mês.