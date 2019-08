Marítimo reforça-se com ponta-de-lança argentino

O Marítimo anunciou, esta quinta-feira, a contratação de Luciano Nequecaur.

Proveniente do Albrijes de Oaxaca, o ponta-de-lança argentino, de 27 anos, assinou contrato válido para as próximas duas temporadas, isto é, até 2021.

Nequecaur começou a carreira na Argentina, no Lanús, tendo também passado por All Boys, Olimpo e Nueva Chicago (do seu país natal), Stranraer (Escócia) e Venados (Mécico). Pelo Alebrijes, marcou 11 golos em 32 jogos, na temporada passada.