FC Porto agarra milhões, Varandas agarra Bruno

Dois dos jornais desportivos desta quinta-feira focam-se na vitória do FC Porto em Krasnodar, por 0-1, na primeira mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, que deixa os dragões muito perto do "play off".

"Livre trânsito", titula o jornal "O Jogo". Sérgio Oliveira fez o golo que deixa o FC Porto mais perto dos milhões. Marchesín estreou-se com defesa decisiva. "A Bola" enaltece: "Passo para os milhões."

O "Record" prefere focar-se no Sporting: "Varandas agarra Bruno." Último esforço do Tottenham rejeitado pelo presidente leonino. Mercado inglês fecha hoje e é quase impossível que o capitão rume à Premier League. Restam outras ligas ou esperar mais um ano para sair do Sporting.

Quanto ao Benfica, o "Record" adianta que a direção muda perfil do guarda-redes a contratar e procura um número 2 para Vlachodimos.