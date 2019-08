Famalicão contrata internacional sérvio ao Valência

O Famalicão confirmou, esta quinta-feira, a aquisição de Uros Racic, por empréstimo do Valência.

O médio sérvio, de 21 anos, fica no Minho até ao final da época. Citado pelo site do Famalicão, assumiu estar "muito satisfeito por assinar por um clube que tem o desejo de se afirmar no futebol português".

"Vou dar o máximo pelo FC Famalicão, de forma a ajudar o clube a conseguir os seus objetivos", garantiu o internacional sérvio de sub-21, que esteve no campeonato da Europa da categoria, este verão.

Formado no Estrela Vermelha, Uros Rasic estreou-se no campeonato sérvio com apenas 18 anos. Em 2017/18, afirmou-se em pleno e marcou três golos em 31 jogos, entre competições internas e Liga Europa.

Chamou a atenção do Valência e mudou-se para o clube espanhol, no entanto, dividiu o seu tempo entre a equipa B (15 jogos na primeira metade da época) e um empréstimo ao Tenerife, a partir de janeiro.