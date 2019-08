Sá Pinto satisfeito por vencer um Brondby "fisicamente superior"

Ricardo Sá Pinto, treinador do Braga, ficou satisfeito com a exibição da equipa, na vitória por 4-2 contra o Brondby, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa. Em declarações no final da partida à "Sport TV", o técnico elogiou a qualidade do adversário dinamarquês.

"Foi uma excelente estreia, num campo muito difícil. Jogaram um futebol diferente do que o habitual, muito direto. Fisicamente, eles estão melhores do que nós. Foi muito exigente este jogo. Controlamos bem o jogo na primeira parte, mas eles entraram fortes na segunda, arriscaram. Não foi fácil o jogo", disse.

Apesar da vitória fora de portas, Sá Pinto não dá a qualificação para o "play-off" como garantida: "Nada está decidido. É um resultado muito bom, sem dúvida, e estamos muito satisfeitos e muito orgulhosos".

O técnico elogia ainda o impacto dos substitutos no desfecho do jogo. Hassan assistiu Ricardo Horta, aos 92 minutos, e Murilo cruzou para o autogolo final: "Foi muito difícil fazer uma convocatória para este jogo. Deixei jogadores em Portugal que mereciam estar aqui. Foi um onze muito difícil de escolher. São todos excelentes profissionais, a época é longa".