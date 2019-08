Mercado inglês fechou. Veja as últimas confirmações do dia

Encerrou às 17h00 o mercado de transferências para Inglaterra. No entanto, a Premier League confirma que há ainda seis negócios por fechar. Veja aqui as últimas confirmações do dia.

MAN CITY – Scott Carson, guarda-redes, ex-Derby County; Pedro Porro, ex-Girona

TOTTENHAM – Lo Celso, médio ofensivo, ex-Bétis; Sessegnon, defesa-esquerdo, ex-Fulham

ARSENAL – Kieran Tierney, defesa-esquerdo, ex-Celtic

WATFORD – Ismaila Sarr, extremo, ex-Rennes. É a transferência mais cara do clube.

NEWCASTLE – Andy Carroll, livre

BURNLEY - Danny Drinkwater, empréstimo do Chelsea (até 6 de janeiro)