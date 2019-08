O Tottenham anunciou a contratação do médio-ofensivo Giovani Lo Celso, por empréstimo de uma temporada do Bétis, negócio com cláusula de compra opcional.

O internacional argentino de 23 anos foi peça fundamental na equipa do Bétis na última temporada, com 16 golos apontados.

A contratação de Lo Celso torna pouco provável a contratação de Bruno Fernandes.