David Luiz troca Chelsea pelo Arsenal

O Arsenal anunciou a contratação de David Luiz, proveniente do Chelsea.

O central brasileiro de 32 anos é a última transferência dos "gunners", nas últimas horas do mercado, após a contratação de Tierney, do Celtic, também durante esta quinta-feira.

Para além dos dois defesas, o Arsenal contratou ainda Pépé, Ceballos e Martinelli.

Em declarações reproduzidas no site do clube, Unai Emery explicou a contratação de David Luiz: "É um jogador com muita experiência e estou ansioso por voltar a trabalhar com ele", explica.

Emery e David Luiz cruzaram-se durante um breve período no Paris Saint-Germain, no início de 2016/17, antes de regressar ao Chelsea.

No total, o brasileiro fez sete temporadas nos "blues", onde venceu duas Ligas Europa, uma Liga dos Campeões, uma Liga inglesa e uma FA Cup, num total de 248 jogos disputados. Antes, representou o Benfica entre 2006 e 2011.