Cristiano Ronaldo nomeado para melhor avançado da Liga dos Campeões

Cristiano Ronaldo está entre os nomeados a melhor avançado da Liga dos Campeões, conforme revelado pela UEFA esta quinta-feira.

O avançado português, da Juventus, terminou a prova, na temporada passada, com quatro golos. Ronaldo compete com Sadio Mané, do Liverpool, equipa vencedora da Champions, e Lionel Messi, do Barcelona.

O Liverpool é a equipa que mais jogadores coloca na lista de nomeados aos prémios por posição da Liga dos Campeões.

Todos os nomeados



Guarda-redes: Alisson Becker (Liverpool), Hugo Lloris (Tottenham), Marc-André ter Stegen (Barcelona);

Defesas: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Matthijs de Ligt (Ajax, agora Juventus), Virgil van Dijk (Liverpool);

Médios: Frenkie de Jong (Ajax, agora Barcelona), Christian Eriksen (Tottenham), Jordan Henderson (Liverpool);

Avançados: Sadio Mané (Liverpool), Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus).