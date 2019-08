Greve dos motoristas. Mafra limita abastecimento a 25 litros por viatura

Veja também:

A Câmara Municipal de Mafra decretou esta quinta-feira estado de alerta municipal por causa da greve dos motoristas, que tem início marcado para a próxima segunda-feira, por tempo indeterminado.

Em comunicado, a autarquia revela que o estado de alerta entrou em vigor ontem e vai prolongar-se até serem "repostas as condições de normalidade no abastecimento de combustíveis".

A medida prevê que "todos os operadores de venda de combustíveis no Município de Mafra ficam obrigados a conservar 20% do combustível armazenado (gasolina e gasóleo simples), para uso exclusivo das forças de segurança, forças prioritárias e de apoio comunitário do Município".

O estado de alerta obriga ainda a que "todos os consumidores ficam restringidos a abastecer 25 litros por cada viatura ligeira, 100 litros por cada viatura pesada e 100 litros de gasóleo agrícola, de combustíveis simples". "A venda de combustível em jerricã fica interdita", acrescenta a nota da autarquia.

A autarquia apela ainda a que seja "promovido um consumo moderado de combustível, evitando atividades que exijam o consumo de combustíveis fósseis e que não sejam essenciais".