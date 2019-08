Jardel desvaloriza suplência. "Benfica está acima de tudo e de todos"

Jardel não está preocupado com o facto de, neste momento, ser suplente de Rúben Dias e Ferro. O central brasileiro coloca os interesses do Benfica à frente dos seus.

Em declarações à Sport TV, à margem do treino do Benfica, esta quinta-feira, Jardel salientou que os nove anos no Benfica, quase completos, são "os mais felizes da [sua] vida", independentemente de ser titular.

"Já fui titular, agora tenho jogado menos, mas o Benfica está acima de tudo e de todos. Temos de trabalhar e esperar pela oportunidade, pois só assim as coisas acontecem. Estou tranquilo, respeito as decisões do mister. O Ferro e o Rúben estão super bem, também, além de haver também vários miúdos na formação. Por isso, é continuar a trabalhar nos nossos objetivos, que as oportunidades vão aparecer", afirmou.

Supertaça como mote para o resto da época



O Benfica conquistou a Supertaça com uma goleada, por 5-0, frente ao Sporting. Jardel explicou que a equipa encarnada se preparou "muito bem, com uma estratégia forte" delineada por Bruno Lage.

"Entrámos muito fortes e conseguimos uma excelente vitória e o primeiro título, que é sempre importante", assumiu.

Agora, aproxima-se o arranque do campeonato. O primeiro adversário é o Paços de Ferreira e Jardel não espera quaisquer facilidades. O capitão do Benfica deixa um apelo aos adeptos, para a primeira jornada.

"Vai ser mais um campeonato muito disputado e espero que os adeptos nos apoiem do primeiro ao último minuto e sejam o 12.º jogador, como têm sido. Vamos dar tudo por nós, por eles e pelo Benfica."

Os encarnados estreiam-se no campeonato no sábado, às 21h30, no Estádio da Luz. O Benfica-Paços de Ferreira tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.