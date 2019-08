Pressão no Marítimo-Sporting está toda do lado dos leões

Carlos Jorge, antigo jogador de Marítimo e Sporting, considera que a pressão está do lado dos leões, no duelo da primeira jornada da I Liga. Para o antigo defesa, é importante para o Sporting entrar no a vencer, de modo a não entrar em crise de resultados logo no arranque da época.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo defesa-central prevê um jogo "muito difícil para ambas as equipas", no Estádio dos Barreiros. Carlos Jorge acredita que "a grande ansiedade está mais do lado do Sporting", após a goleada de 5-0 sofrida frente ao Benfica, na Supertaça.

"Para uma equipa que tem o objetivo de ser campeão, é uma derrota que pesou bastante. Para o Sporting, é obrigatório ganhar, para ter um início de campeonato favorável. Com a derrota de que vem, se o resultado é menos bom, a época do Sporting começa logo com grandes dificuldades. O Marítimo vai aproveitar-se desse momento de ansiedade do Sporting para explorar e fazer um resultado positivo", prevê.

Já o Marítimo "tem equipa nova, com alguns jogadores novos", e "nada a perder". O objetivo é não voltar a sofrer como na última época: "Esperamos que seja uma equipa diferente do ano passado, em que o Marítimo sofreu muito. O Marítimo tem a mais-valia de jogar em casa. Vir à Madeira, para os clubes grandes, é sempre difícil e os jogadores do Marítimo também ficam mais motivados."

É urgente resolver o caso de Bruno Fernandes



Bruno Fernandes pode estar de saída do Sporting, no entanto, a possível transferência do médio e capitão do Sporting encontra-se num impasse que, para Carlos Jorge, "prejudica tanto o clube, como o jogador".

"Pode originar alguma instabilidade. É uma situação que era bom decidir, tanto para o clube, como para o jogador. O jogador, nesta fase, se está à beira de ser vendido, também tem algumas cautelas, para não se magoar, para não ficar o negócio pelo caminho", exemplifica.

Carlos Jorge vai buscar o exemplo do Benfica para salientar que a saída da grande estrela não deve ser encarada como uma tragédia desportiva:

"A pessoas têm de se capacitar que o jogador, quando sai, deixa de fazer falta ao clube. Vimos um exemplo desses, agora, com o caso do João Félix, que saiu do Benfica e as pessoas diziam que o Benfica estava mais fraco. E afinal, fez um grande resultado com o Sporting."

Os leões de Lisboa e da Madeira estreiam-se na I Liga no domingo, às 18h30, no Estádio dos Barreiros. O Marítimo-Sporting terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.