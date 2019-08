Empresário e Varandas reúnem para decidir futuro de Bruno Fernandes

O empresário de Bruno Fernandes e o presidente do Sporting, Frederico Varandas, reuniram, esta quarta-feira, em Alvalade, para decidir o futuro do médio, segundo avançam os jornais "Record" e "O Jogo".

Explica "O Jogo" que em causa está a transferência de Bruno Fernandes para o Tottenham. O médio já terá acordo com o clube inglês, para um contrato de cinco épocas com salário de 3,5 milhões de euros anuais, mas que convencer o Sporting. O negócio corre em contrarrelógio, uma vez que o mercado, em Inglaterra, fecha já na quinta-feira.

Já a versão do "Record" conta que o romance de Bruno Fernandes é com o Manchester United, depois de o Sporting ter recusado uma proposta do Tottenham. Essa recusa terá acionado uma cláusula no contrato do capitão leonino que previa que o Sporting o premiasse com cinco milhões de euros caso rejeitasse propostas acima dos 35 milhões.

Independentemente do clube com que tem acordo, Bruno Fernandes deverá rumar à Premier League, caso saia do Sporting. É preciso é que os leões aceitem uma das propostas que têm em cima da mesa até quinta-feira, dia em que a janela de mercado inglês de verão fecha.