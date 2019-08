Sérgio Oliveira satisfeito pela vitória sem sofrer golos na Rússia

Sérgio Oliveira, autor do golo do FC Porto contra o Krasnodar, enaltece a importância da vitória conquistada em solo russo, por 1-0, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

"Uma vitória sem sofrer golos era o mais importante. Queríamos vencer e conseguimos, num contexto difícil, contra um adversário já em competição. Trabalhamos bem, e o trabalho dá frutos", disse, em declarações à "flash interview" da Sport TV.

O médio dos dragões apontou o golo de livre direito, em cima do minuto 90: "Foi um golo importante para ajudar a equipa e é nisso que eu penso".

Sérgio destacou a capacidade da equipa de saber sofrer e diz que o foco do grupo já está no jogo de sábado, contra o Gil Vicente.

"Há momentos do jogo em que vamos estar por baixo, mas faz parte de uma grande equipa saber sofrer. No momento certo, fizemos o golo. Agora temos um jogo no sábado, que é o nosso foco. Depois pensaremos novamente no Krasnodar", disse.