Liga dos Campeões

Sérgio Oliveira coloca FC Porto mais próximo do "play-off" da Liga dos Campeões

07 ago, 2019 - 16:25 • Eduardo Soares da Silva

Um golo de livre direto, em cima do minuto 90, deu a vitória do FC Porto em casa do Krasnodar, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da prova europeia.