Sérgio Conceição não dá eliminatória contra Krasnodar como vencida. "Ainda não ganhamos nada"

Sérgio Conceição ficou agradado com a vitória do FC Porto em casa do Krasnodar, mas não dá a qualificação para o "play-off" da Liga dos Campeões como garantida.

"Estamos a meio da eliminatória, não podemos desvalorizar o Krasnodar. Nos últimos sete jogos europeus, ninguém venceu aqui. São competitivos, positivos, e investiram para seguir em frente. Estamos a meio, foi um bom resultado, e agora vamos escansar e pensar no jogo de Barcelos", disse, em declarações à Sport TV.

O técnico dos dragões ficou satisfeito com a exibição, apesar de admitir "pouca definição no último terço".

"Conseguimos condicionar o Krasnodar no que gosta de fazer, que é ter bola e controlar o jogo. Pecamos na zona de definição, no último passe. O jogo ficou mais dividido, mas só me lembro de uma grande defesa do nosso guarda-redes. Importante vou ver o FC Porto compacto, dentro do que preparámos para o jogo. Tenho de felicitar os jogadores, porque interpretaram o seu trabalho, principalmente sem bola", adicionou.

Confiança total em Marchesín

Chegou na sexta-feira, e foi titular, apesar de ter realizado poucos treinos com Sérgio Conceição e o resto do grupo. Ainda assim, Marchesín merece total confiança do técnico, e respondeu com uma grande defesa nos últimos dez minutos.

"Joga quem está em melhores condições para dar uma resposta positiva. Marchesín deu-me todas as garantias, vinha do campeonato mexicano, que já tinha começado, extremamente experiente, tranquilo, e com muita qualidade. Estavam reunidas todas as condições para que jogasse. Mas uma palavra para o Vaná, o Diogo e o Mbaye, que também têm trabalhado de uma forma fantástica", rematou.