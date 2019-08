Miguel Cardoso dá receita para FC Porto vencer o Krasnodar

Motivação do campeonato e vantagem física

Miguel Cardoso avisa que o Krasnodar "pode estar mais motivado" que os dragões, depois de, na última jornada do campeonato russo, ter empatado a um golo no terreno do campeão Zenit. Além disso, nesta primeira mão na Rússia, a equipa da casa "pode ter alguma vantagem" ao nível físico, por estar em competição há quatro semanas, ao invés do Porto, que vai fazer o primeiro jogo oficial da temporada.

"Estão motivados, podem ter essa pequena vantagem a nível físico por já estarem em competição, mas seguramente que o Porto também teve uma pré-época extremamente exigente e competitiva e vai estar preparado para esta eliminatória", afiança o avançado.