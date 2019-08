Fábregas: "Casillas tem esperança de voltar a jogar"

Iker Casillas tem esperança de voltar a jogar, apesar do enfarte do miocárdio que sofreu no final da última época e que deixou o seu futuro no futebol em dúvida.

Quem o revela é Cesc Fábregas. O antigo companheiro do guarda-redes do FC Porto na seleção espanhola deu uma entrevista à rádio espanhola "Cadena Cope" e contou que esteve com Casillas quando o Mónaco, que atualmente representa, jogou com Braga e FC Porto, na pré-época.

"Jogámos [em Braga e no Porto] na pré-temporada deram-nos a noite livre para jantar. A primeira coisa que fiz foi telefonar-lhe, para estarmos juntos. É meu amigo há muitos anos e, por tudo o que passou nos últimos meses desagradáveis, foi muito bom estar com ele. Ele diz que tem esperança de voltar a jogar", contou o médio espanhol.

Fábregas espera que o sonho de Casillas se realize: "Toda a gente conhece a mentalidade do Iker e esperemos que ele possa continuar a dar um pouco mais ao futebol, se lhe apetecer, se o deixarem e se puder. Mas eu gostava que ele pudesse continuar a jogar."

Casillas sofreu um enfarte do miocárdio no passado dia 1 de maio e não jogou mais desde então. Não se sabe se voltará a jogar e o FC Porto, perante a impossibilidade de contar com o espanhol, contratou Agustín Marchesín para ser o novo guarda-redes titular. Porém, o argentino não foi autorizado a usar a camisola 1, que continua guardada para Casillas.