Liga dos Campeões

Em direto. Krasnodar-FC Porto

07 ago, 2019 - 16:25

Arranca na Rússia a caminhada do FC Porto para regressar à fase de grupos da Liga dos Campeões, na terceira pré-eliminatória, frente ao Krasnodar. Acompanhe todas as emoções da partida com o relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.