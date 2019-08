Ausência de Nakajima? "São escolhas que faço em função do jogo"

Sérgio Conceição desvalorizou a ausência de Shoya Nakajima da ficha de jogo contra o Krasnodar, a contar para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. O técnico dos dragões garante que ninguém tem lugar cativo, e escolhe os jogadores em função da partida em questão.

"São escolhas que faço em função do jogo, projetanto o que podem ser os momentos do jogo. Neste jogo, as opções foram estas, mas no sábado já podemos ter outros jogadores. Temos um plantel que dá garantias, e a prova disso são jogadores da valia do Nakajima, Tomás Esteves, Osório e Saravia que ficaram de fora. No sábado, podem ser outros. A competitividade é sempre de louvar", disse, à Sport TV.

Para além dos quatro jogadores que ficaram fora da ficha de jogo, juntam-se ainda os nomes de Aboubakar, Uribe, Diogo Leite e Diogo Queirós, que não viajaram até à Rússia.